Лавров опроверг сообщения об отравлении экс-президента Сирии Асада в Москве

Фото: ТАСС/ZUMA

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с представителями СМИ арабских стран опроверг слухи о том, что экс-президента Сирии Башара Асада пытались отравить в Москве. Его слова передает ТАСС.

Глава МИД России рассказал, что Асаду и его семье было предоставлено убежище в Москве по гуманитарным соображениям. Лавров указал, что ранее экс-президенту Сирии и его родным грозила физическая расправа. Сейчас, по словам министра, у политика никаких проблем с проживанием в столице нет.

"Никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает", – добавил Лавров.

В контексте этой темы глава МИД России вспомнил о судьбе бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, "которая так обрадовала экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, наблюдавшую за его физическим уничтожением в прямом эфире и хлопавшую в ладоши".

В декабре 2024 года боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск, до этого зайдя в Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс. Тогда Асад покинул свой пост и улетел в Россию, где ему было предоставлено политическое убежище.

Новым сирийским лидером стал Ахмед аш-Шараа, который обратился к Владимиру Путину и потребовал выдать Асада. Как уточняли журналисты, Дамаск был намерен предать суду экс-президента, как только тот вернется на родину.

Спустя время в Сирии заочно выдали ордер на арест Асада. Бывшему сирийскому лидеру предъявлены "обвинения в умышленном убийстве, пытках, приведших к смертям, и лишении свободы".

Ордер выдан на основании иска, поданного родственниками жертв событий в Дераа, произошедших в 2011 году. В то время начались антиправительственные выступления. В ходе подавления восстаний в провинции погибли десятки людей. Выступления переросли в вооруженный конфликт.

