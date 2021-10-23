Юристы рассказали, могут ли покупателя не пустить в магазин без маски

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Сотрудники торговой точки не могут не пустить покупателя без маски в магазин, однако они обязаны уведомить его о необходимости использовать средства индивидуальной защиты. Об этом РИА Новости рассказал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Он добавил, что ношение маски на подбородке при этом является таким же нарушением правил, как и ее отсутствие.

В свою очередь адвокат Татьяна Иванова отмечает, что продавцы и охранники торговых точек имеют право попросить покупателя без маски покинуть магазин, если в регионе введен масочный режим. В случае конфликта они также могут вызвать полицию.

"Судебная практика в этом случае на стороне магазинов", – пояснила Иванова.

Она подчеркнула, что исключений нет ни в федеральном, ни в региональных нормативных актах: носить маски должны все граждане без исключения, в том числе вакцинированные и переболевшие.

При этом оба юриста заявили, что применять физическую силу к покупателю без маски, не совершающему ничего противоправного, охрана торговой точки по закону не может.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в 14 регионах России. Рост заболеваемости в стране наблюдается уже несколько недель.

Для стабилизации эпидситуации 20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России.

На фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер профилактически распространения коронавируса. В частности речь идет и о соблюдении масочного режима.

