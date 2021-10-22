Роспотребнадзор опечатал магазин "Дикси" в ЮЗАО за нарушение антиковидных мер

Роспотребнадзор опечатал магазин "Дикси" в ЮЗАО за нарушение мер профилактики COVID-19

Роспотребнадзор опечатал магазин "Дикси" на юго-западе столицы за нарушение санитарно-эпидемиологических мер. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста территориального отдела столичного управления ведомства в ЮЗАО Александру Волкову.

Она отметила, что на фоне ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер профилактически распространения коронавируса.

"В связи с этим были проведены проверочные мероприятия магазина "Дикси" по адресу улица Островитянова, дом 18. <...> В связи с выявленными нарушениями магазин опечатан", – сказала Волкова.

На территории торгового предприятия не осуществлялся контроль за ношением средств индивидуальной защиты, сотрудники не использовали маски, а дезинфекция проводилась нерегулярно, чему в том числе препятствовало частичное отсутствие напольного и потолочного покрытия.

Теперь магазину грозит приостановка работы на срок до 90 дней.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что власти города усилят проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября. По его словам, отслеживать ситуацию с соблюдением антиковидных требований будут с помощью очных проверок, камер наблюдения, а также публикаций в социальных сетях.

