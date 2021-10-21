Московские власти усилят проверки в торговых сетях и общепите в нерабочие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Москвы усилят проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита в нерабочие дни. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
"Будем отслеживать ситуацию как при очных проверках, так и реагировать на нарушения через видеофиксацию и посты в социальных сетях", – приводит слова Немерюка РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в столичном транспорте усилен контроль за соблюдением требований по борьбе COVID-19. В том числе проверять соблюдение ограничительных мер будут и в такси. Надзорный орган уже направил в адрес агрегаторов предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период всем предприятиям и организациям предстоит приостановить работу. Исключения составят только организации, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла, а также те, что не могут прекратить деятельность в соответствии с указом президента России.
Выходные в Москве продлят с 28 октября до 7 ноября для улучшения ситуации с COVID-19
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