Врач назвал вводимые в Москве ограничения по коронавирусу оправданными и необходимыми

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный врач больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко одобрил введение новых ограничительных мер в Москве, назвав их оправданными и необходимыми. Об этом медик написал в своем телеграм-канале.

По его словам, меры, принятые властями, помогут стабилизировать эпидситуацию в столице.

Также Вечорко отметил, что Россия уже почти неделю бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом. Только в Москве за минувшие сутки выявлено 7 897 новых случаев COVID-19.

"Штамм "Дельта" продолжает атаковать. Необходимы ограничения, чтобы уберечься от болезни и снизить заболеваемость: маски, социальная дистанция, тщательное мытье рук. Помимо этого, есть еще два направления для профилактики и борьбы с ковидом – массовое тестирование для своевременного выявления заболевшего, обеспечения его изоляции и начала лечения. И, конечно, вакцинация", – выразил уверенность врач.

Для победы над вирусом необходимо формирование коллективного иммунитета. Именно поэтому гражданам, не прошедшим вакцинацию, необходимо сделать прививку как можно скорее, подчеркнул Вечорко.

"Либо всем переболеть, либо вакцинироваться. По-моему, выбор очевиден. Вакцинация – более безопасный способ встречи с инфекцией", – заключил главврач.

Ранее Сергей Собянин объявил о введении в столице нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В эти дни должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, кроме организаций, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и тех, которые не могут прекратить деятельность в соответствии с указом президента России.

Мэр отметил, что часть санитарных мер в столице продлят и после 8 ноября.

