Москвичи в период нерабочих дней смогут получать госуслуги онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, москвичи смогут получить необходимые госуслуги онлайн. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Очно в центрах госуслуг "Мои документы" будут регистрировать только расторжение брака. Свидетельство о рождении ребенка будут выдавать в роддоме. Остальные госуслуги жителям столицы предоставят на портале mos.ru.

В том случае если на время действия ограничений выпадает дата получения или подписания документов, срок предоставления услуги продлят на девять календарных дней.

Сегодня в столице в электронном виде можно получить более 100 госуслуг. При этом в общей сложности пользователям mos.ru с полной учетной записью сейчас доступно более 380 электронных услуг и сервисов.

Для получения доступа к ним необходимо зарегистрироваться на портале, получив упрощенную учетную запись. После добавления в список документов номера СНИЛС пользователь получает стандартную учетную запись. Сделать ее полной возможно, указав в профиле паспортные данные, а также авторизовавшись при помощи подтвержденной учетной записи на портале госуслуг или единого идентификатора Сбер ID.

Ранее Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов и прочих товаров первой необходимости.

