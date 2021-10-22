В Москве установлен антирекорд по числу вновь выявленных заболевших COVID-19 – Ракова

"Интервью": Анастасия Ракова

В столице установлен антирекорд по количеству вновь выявленных заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Увы, сегодня мы имеем антирекорд по количеству вновь выявленных заболевших – это больше 8 тысяч. И, увы, мы не видим без введения этих мер (нерабочих дней и последующих ограничений. – Прим. ред.) возможности как-то снизить такую очень высокую динамику заболеваемости", – отметила заммэра.

По ее словам, каких-то изменений в лучшую сторону ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится.

Она уточнила, что в текущую волну заболеваемости ковидом рост выявленных случаев фиксируется уже шестую неделю и достигает 30% еженедельно, это создает огромную нагрузку на всю медицинскую сеть столицы.

В Москве за сутки выявили 8 166 новых случаев заражения коронавирусом. За 24 часа госпитализировали 1 634 человека. На ИВЛ находятся 678 человек. Перебороли болезнь за сутки 4 162 пациента. Всего же число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 552 735. Скончались в Москве 79 пациентов с COVID-19.