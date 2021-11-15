Гинцбург сообщил об отсутствии негативных последствий от многократной ревакцинации

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Негативных последствий от неоднократной ревакцинации против COVID-19 выявлено не было, рассказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что при повторной прививке сохраняется защитный уровень иммунитета.

"Наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо", – приводит слова ученого ТАСС.

Ревакцинироваться нужно, поскольку через шесть месяцев уровень антител на любой антиген снижается, рассказал Гинцбург ранее. Он также отметил, что в условиях распространения "Дельта"-штамма нужно проходить ревакцинацию "Спутником Лайт" раз в полгода.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что большую защиту организма от коронавируса может давать вакцинация и ревакцинация разными препаратами. Он подчеркнул, что об этом свидетельствуют различные научные данные.

Специалист пояснил, что ревакцинацию можно делать препаратами, созданными на разных платформах, главное, чтобы эти платформы были исследованы и показали свою эффективность. Таким образом, добавил он, если в России сделать прививку одним препаратом, то за рубежом можно пройти ревакцинацию другим. При этом вакцинироваться и ревакцинироваться можно вакцинами, созданными на одной платформе, – "Спутник V" и "Спутник Лайт".