Гинцбург рассказал, сколько раз нужно ревакцинироваться в условиях "Дельта"-штамма

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В условиях распространения "Дельта"-штамма нужно проходить ревакцинацию "Спутником Лайт" раз в полгода, сегодня это критично, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он напомнил, что срок в шесть месяцев указан в методических рекомендациях министерства здравоохранения РФ по вакцинации. По мнению ученого, это важно, особенно в условиях сложной эпидобстановки.
"Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться "Спутником Лайт", с моей точки зрения, в ситуации появления нового штамма надо действительно раз в шесть месяцев. А будет какой-то другой штамм – тогда и посмотрим, если там будут какие-то новые свойства этого штамма", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.
Ученый отметил, что через полгода уровень антител на любой антиген снижается, поэтому необходимо перепрививаться.
Ранее в пресс-службе Минцифры сообщили, что сертификаты о первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" формируются на госуслугах спустя 21 день после вакцинации.
Как подчеркнул помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в случае ревакцинации или вакцинации ранее переболевших сертификаты начинают действовать в день прививки.
До этого главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов заявил, что применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" более целесообразно не для первичной, а для повторной вакцинации, а также для поддержания иммунитета после перенесенного COVID-19.
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