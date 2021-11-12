Сертификаты о первой прививке "Спутником Лайт" формируются спустя 21 день после вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сертификаты о первичной вакцинации препаратом "Спутник Лайт" формируются на госуслугах спустя 21 день после вакцинации, сообщили в пресс-службе Минцифры.

Об этом в министерстве заявили после сообщений о том, что привившиеся вакциной в последние две недели все еще не получили QR-код, сообщает ТАСС.

При этом помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов подчеркнул, что в случае ревакцинации или вакцинации ранее переболевших сертификаты начинают действовать в день прививки.

Ранее сообщалось, что в методические рекомендации по профилактике инфекции планируют внести правки, согласно которым вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" должна применяться только для ревакцинации.

Позднее в Минздраве заявили, что "Спутник Лайт" стоит применять как для ревакцинации, так и после перенесенного коронавируса.