Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Уровень коллективного иммунитета в Москве достиг 67,1%. Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что прививку первым компонентом вакцины в столице сделали более 6 миллионов раз.

"По данным на 19 ноября, 6 080 506 – вакцинация первым компонентом, 5 538 247 – полная вакцинация, 67,1% – коллективный иммунитет", – говорится в сообщении.

За последние сутки в столице выявили 3 371 новый случай коронавируса. За минувшие 24 часа в городе госпитализировали 924 человека. На ИВЛ находятся 686 пациентов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы, в которых вновь осложнилась эпидобстановка. По ее словам, ситуация с распространением коронавируса ухудшилась в Алтайском крае, Кемеровской области и Республике Бурятия.

