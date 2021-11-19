Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Уровень коллективного иммунитета в Москве достиг 67,1%. Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.
Отмечается, что прививку первым компонентом вакцины в столице сделали более 6 миллионов раз.
"По данным на 19 ноября, 6 080 506 – вакцинация первым компонентом, 5 538 247 – полная вакцинация, 67,1% – коллективный иммунитет", – говорится в сообщении.
За последние сутки в столице выявили 3 371 новый случай коронавируса. За минувшие 24 часа в городе госпитализировали 924 человека. На ИВЛ находятся 686 пациентов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы, в которых вновь осложнилась эпидобстановка. По ее словам, ситуация с распространением коронавируса ухудшилась в Алтайском крае, Кемеровской области и Республике Бурятия.
В Москве заболеваемость COVID-19 после окончания нерабочих дней снизилась на 50% – Ракова
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