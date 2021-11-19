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Общество

14:52

Голикова рассказала о ситуации с распространением коронавируса в регионах РФ

власть общество регионы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В трех российских регионах ситуация с распространением коронавируса осложнилась за последнюю неделю, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова ТАСС.

"Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости. Еще в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении", – сказала вице-премьер.

По словам Голиковой, речь идет о Москве, Подмосковье и Хакасии.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в настоящее время в России умирают более 3% заболевающих коронавирусом. По его словам, Россия прошла пик по COVID-19, однако показатели заболеваемости инфекцией могут остаться высокими при сохранении нынешних темпов вакцинации.

За минувшие сутки в России подтвердили 37 156 новых случаев коронавируса. За последние сутки 1 254 человека умерли от последствий коронавируса, за весь период в стране умерли 261 589 человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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