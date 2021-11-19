Голикова рассказала о ситуации с распространением коронавируса в регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В трех российских регионах ситуация с распространением коронавируса осложнилась за последнюю неделю, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова ТАСС.
"Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия. В то же время улучшение мы видим в Сахалинской области за счет небольшого снижения заболеваемости. Еще в нескольких регионах произошло снижение заболеваемости, но пороговые значения не преодолены, чтобы можно было говорить о существенном улучшении", – сказала вице-премьер.
По словам Голиковой, речь идет о Москве, Подмосковье и Хакасии.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в настоящее время в России умирают более 3% заболевающих коронавирусом. По его словам, Россия прошла пик по COVID-19, однако показатели заболеваемости инфекцией могут остаться высокими при сохранении нынешних темпов вакцинации.
За минувшие сутки в России подтвердили 37 156 новых случаев коронавируса. За последние сутки 1 254 человека умерли от последствий коронавируса, за весь период в стране умерли 261 589 человек.
Ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась – Ракова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: