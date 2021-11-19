Вирусолог заявил, что Россия прошла пик по коронавирусу

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Россия прошла пик по COVID-19, однако показатели заболеваемости инфекцией могут остаться высокими при сохранении нынешних темпов вакцинации, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что нерабочие дни оказали незначительное влияние на эпидемиологическую обстановку в российских регионах, однако позволили существенно снизить заболеваемость в Москве.
"Я тем не менее думаю, что мы сейчас пик прошли", – сказал Альтштейн.
Говоря о смертности от коронавируса, вирусолог отметил, что в России умирают более 3% заболевающих.
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что один или два всплеска заболеваемости COVID-19 ожидаются в России до конца весны 2022 года. После этого, по словам специалиста, ситуация с коронавирусом в стране может стабилизироваться.
За минувшие сутки в России подтвердили 37 156 новых случаев коронавируса. В 2 439 (6,5%) случаях болезнь протекала без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 257 068 случаев COVID-19.
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