В России выявили 37 156 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

За минувшие сутки в России подтвердили 37 156 новых случаев коронавируса. В 2 439 (6,5%) случаях болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришелся 3 371 случай, на Санкт-Петербург – 2 714, на Московскую область – 1 777, на Самарскую область – 1 764, на Краснодарский край – 903, на Республику Крым – 884, на Нижегородскую область – 784, на Воронежскую область – 748, на Свердловскую область – 743, на Красноярский край – 707, на Пермский край – 697, на Башкирию – 677, на Ростовскую область – 650, на Саратовскую область – 636, на Челябинскую область – 601.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 257 068 случаев (+0,40%) коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии (0,1%), Москве (0,18%) и Камчатском крае (0,21%).

За последние сутки в РФ подтвердили 1 254 смерти от последствий коронавируса, за весь период в стране умерли 261 589 человек. За прошедшие сутки выздоровели 37 004 человека, за весь период пандемии – 7 956 254.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил о безопасности ревакцинации от коронавируса двухкомпонентными вакцинами раз в полгода.

По его словам, основным условием для получения прививки является отсутствие противопоказаний у человека. Кроме того, проведение ревакцинации допустимо не ранее чем через один-два месяца после получения предыдущего препарата.

