Иммунолог ожидает до двух всплесков заболеваемости COVID-19 в России

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Один или два всплеска заболеваемости COVID-19 ожидаются в России до конца весны 2022 года, заявил врач-иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ БИО" Николай Крючков.

"Но все-таки, по моим оптимистичным прогнозам, я думаю, что глобальная стабилизация ситуации с коронавирусом, когда пандемия еще останется, но не будет такой острой проблемы для России, она случится как раз к концу весны 2022 года", – приводит ТАСС слова Крючкова.

Ранее Владимир Путин заявлял, что пандемия коронавируса еще не побеждена, существуют риски возникновения новых волн заболевания. Он добавил, что пандемия серьезно изменила привычный уклад жизни современного человека.

За минувшие сутки в России подтвердили 37 156 новых случаев коронавируса. В 2 439 (6,5%) случаях болезнь протекала без клинических проявлений.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 257 068 случаев (+0,40%) COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии (0,1%), Москве (0,18%) и Камчатском крае (0,21%).

