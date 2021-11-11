Вирусолог допустил, что РФ может выйти на плато по COVID-19 на высоком уровне

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал, каким может быть плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.
"Вы знаете, мы, наверное, довольно скоро выйдем на плато, но, скорее всего, по этому плато мы пойдем на довольно высоком уровне, пока народ не вакцинируется", – цитирует его РИА Новости.
Альтштейн выразил уверенность, что ситуация начнет меняться и пойдет на спад тогда, когда большинство населения привьется.
За последние сутки в России подтвердили 40 759 новых случаев коронавируса. В 3 494 из них болезнь протекала без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 8 952 472 случая коронавирусной инфекции.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уверенно говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ еще рано. Она подчеркнула, что в связи с этим контроль и реализация необходимых антиковидных мер должны быть продолжены.
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