Вирусолог допустил, что РФ может выйти на плато по COVID-19 на высоком уровне

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал, каким может быть плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

"Вы знаете, мы, наверное, довольно скоро выйдем на плато, но, скорее всего, по этому плато мы пойдем на довольно высоком уровне, пока народ не вакцинируется", – цитирует его РИА Новости.

Альтштейн выразил уверенность, что ситуация начнет меняться и пойдет на спад тогда, когда большинство населения привьется.

За последние сутки в России подтвердили 40 759 новых случаев коронавируса. В 3 494 из них болезнь протекала без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировали 8 952 472 случая коронавирусной инфекции.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уверенно говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ еще рано. Она подчеркнула, что в связи с этим контроль и реализация необходимых антиковидных мер должны быть продолжены.

