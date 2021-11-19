В Москве выявлен 3 371 новый случай COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в столице выявили 3 371 новый случай коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
За 24 часа в городе госпитализировали 924 человека. На ИВЛ находятся 686 пациентов. Выздоровели за сутки еще 6 562. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 716 433. Скончались за сутки 95 пациентов.
За минувшие сутки в России подтвердили 37 156 новых случаев коронавируса. В 2 439 (6,5%) случаях болезнь протекала без клинических проявлений.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 257 068 случаев (+0,40%) коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии (0,1%), Москве (0,18%) и Камчатском крае (0,21%).
За последние сутки в РФ подтвердили 1 254 смерти от последствий коронавируса, за весь период в стране умерли 261 589 человек. За прошедшие сутки выздоровели 37 004 человека, за весь период пандемии – 7 956 254.
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