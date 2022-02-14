Новые выделенные полосы заработали в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице 14 февраля заработали новые выделенные полосы для общественного транспорта на пяти участках. Благодаря выделенной полосе автобусы едут без задержек, а пассажиры экономят время, говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.

Ожидается, что новые выделенные полосы сделают более комфортными и быстрыми поездки более чем для 35 тысяч пассажиров в день. В частности, пассажиры маршрутов № 57 и 111, которые проходят по Университетскому проспекту, смогут экономить до 5 мин времени в пути.

Выделенная полоса на площади Тверской Заставы позволяет общественному транспорту въезжать на саму площадь. На улице Грузинский Вал время в пути на общественном транспорте сократилось с 15 до 5 минут.

Выделенная полоса на съезде с улицы Сущевский Вал на Бутырскую улицу позволила разделить движение автомобилей и автобусов на выезде с Третьего транспортного кольца на Дмитровское шоссе. А на улице Михайловке автобусы теперь могут беспрепятственно заезжать на отстойно-разворотную площадку.

В декабре прошлого года в столице появились пять новых участков выделенных полос для общественного транспорта. В частности, выделенка длиной 400 метров появилась на Зеленодольской улице – от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта.

Выделенная полоса длиной 450 метров появилась на Электродной улице – от 3-го Плехановского переулка до шоссе Энтузиастов. Приоритетный проезд по шоссе получили маршруты № 46 и 659, которые каждый день перевозят более 5 тысяч человек до станции метро "Шоссе Энтузиастов".

В январе Сергей Собянин рассказал о планах ввести 30 километров полос для общественного транспорта в Москве. Данная инициатива будет реализована до конца текущего года.

