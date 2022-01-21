Собянин рассказал о планах ввести 30 км полос для общественного транспорта в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В этом году власти планируют ввести еще 30 километров полос для общественного транспорта, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, благодаря выделенкам скорость автобусов выросла в 2–3 раза, а количество ДТП с автобусами и электробусами на данных участках снизилось на 25%.

"Но главное – их ничто не задерживает в пути, они могут ходить четко по расписанию. Это очень важно, особенно в холода", – сказал мэр.

В декабре в столице появились пять новых участков выделенных полос для общественного транспорта. В частности, выделенка длиной 400 метров появилась на Зеленодольской улице – от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта.

Выделенка длиной 450 метров появилась на Электродной улице – от 3-го Плехановского переулка до шоссе Энтузиастов. Приоритетный проезд по шоссе получили маршруты № 46 и 659, которые каждый день перевозят более 5 тысяч человек до станции метро "Шоссе Энтузиастов".

Также выделенные полосы по 400 метров каждая появились на улице Верхней Сыромятнической – от Земляного Вала до Верхнего Сусального переулка в обоих направлениях. Специальная полоса для общественного транспорта на левой стороне обеспечит приоритетный проезд компенсационному автобусу № 024 и автобусу № 40. Оба ежедневно перевозят более 7 тысяч человек.

