Инфляция в РФ может достичь 20% по итогам года – Кудрин

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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российская экономика перешла к повышенному темпу инфляции.

"В этом году (темп. – Прим. ред.) будет высоким, скорее всего, до 20%, может быть в диапазоне от 17 до 20%", – отметил Кудрин, выступая в Совфеде с отчетом о работе ведомства за 2021 год.

По данным Росстата, в марте инфляция ускорилась с 1,17 до 7,61%, а в годовом выражении возросла до 16,69%. Показатель месячной инфляции в марте оказался самым высоким с января 1999 года, тогда он достиг 8,38%.

Ожидается, что новые прогнозы Банк России и Минэкономразвития представят в апреле.

Ранее Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 300 базисных пунктов – до 17% годовых. В ЦБ подчеркнули, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, однако в последнее время наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

Годовая инфляция продолжит расти в силу эффекта базы, но последние данные указывают на замедление текущих темпов роста цен, подчеркнули в ЦБ. При этом там допустили возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее назначено на 29 апреля.