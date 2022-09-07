Турникеты с Face Pay в столичном метро стали работать в три раза быстрее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В московском метро обновили турникеты с системой оплаты по Face Pay, что позволило увеличить скорость их работы в три раза, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

"Отечественная разработка сейчас работает на всех станциях метро, а в сентябре в полноценном режиме появится по всему МЦК. Мы и дальше будем развивать разные способы оплаты, чтобы у пассажиров всегда был широкий выбор удобных сервисов", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Ранее сообщалось, что столичные власти начали прорабатывать возможность включить в систему оплаты по Face Pay социальную карту москвича. Кроме того, отмечалось, что рассматривается возможность продажи корпоративным клиентам абонементов с оплатой по Face Pay.

Система Face Pay заработала на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложение в разделе Face Pay и привязать банковскую карту.

Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.

