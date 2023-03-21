"Яндекс Такси" удвоит чаевые для водителей в День таксиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Кочубей

"Яндекс Такси" удвоит чаевые для водителей в Международный день таксиста, который отмечается 22 марта, сообщает пресс-служба компании, добавляя, что это традиция сервиса на протяжении последних нескольких лет.

"Для пользователей при этом ничего не изменится – увеличение размера чаевых, которые получат водители-партнеры, происходит за счет "Яндекс Такси". Удвоение будет действовать на все чаевые, оставленные в приложении безналичным расчетом на протяжении всего 22 марта", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в День таксиста пользователи оставляют больше чаевых водителям. Например, в 2022 году 22 марта пользователи оставили на чай в 2 раза больше по сравнению с другими вторниками марта. Таким образом, вместе с удвоением от сервиса водители год назад получили почти в 4 раза больше чаевых, отметили в компании.

Ранее сообщалось, что таксист во время поездки в Москве распознал инсульт у другого водителя на дороге и спас его. Водитель вез женщину с ребенком на заказе "Яндекс Такси", когда заметил виляющую по дороге машину ритуальных услуг. Таксист поравнялся с машиной и увидел за рулем мужчину с искривленным ртом и рукой в неестественном положении. Мужчина распознал симптомы инсульта, включил аварийный сигнал и пошел проверить водителя, который с трудом попросил вызвать скорую помощь.

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