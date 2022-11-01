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В Москве таксист спас другого водителя с инсультом
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Таксист во время поездки в Москве распознал инсульт у другого водителя на дороге и спас его. Об этом Москве 24 рассказал собственный источник.
Водитель Сергей вез женщину с ребенком на заказе "Яндекс Такси" по дублеру Волоколамского шоссе, когда заметил виляющую по дороге машину ритуальных услуг. Автомобиль начал быстро сбрасывать скорость, а после заехал на тротуар и остановился перед светофором.
Водитель такси поравнялся с машиной и увидел за рулем мужчину с искривленным ртом и рукой в неестественном положении. Мужчина распознал симптомы инсульта, включил аварийный сигнал и пошел проверить водителя, который с трудом попросил вызвать скорую помощь.
По словам источника, Сергей находился с мужчиной до приезда врачей. Пассажир такси также вошла в положение и решила дождаться медиков. Водитель такси продолжил движение после того, как мужчину с инсультом забрали в больницу.
Ранее сообщалось, что на трассе М-1 "Беларусь" водитель автомобиля подъехал к полицейским и попросил довезти беременную супругу до роддома. Женщину пересадили в патрульную машину и доставили в больницу.
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