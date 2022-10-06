06 октября, 21:45Общество
"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекциии помогли отвезти роженицу в больницу
Весьма нестандартное дежурство выдалось у сотрудников подмосковной Госавтоинспекциии, им едва не пришлось принимать роды.
Все произошло на трассе М-1 "Беларусь". Нестандартная ситуация, судя по всему, стала большим стрессом для водителя. Он подъехал к полицейским и попросил довезти беременную супругу до роддома. Женщину быстро пересадили в патрульную машину и доставили в больницу.
К счастью, помощь была оказана своевременно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль