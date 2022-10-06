"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекциии помогли отвезти роженицу в больницу

Весьма нестандартное дежурство выдалось у сотрудников подмосковной Госавтоинспекциии, им едва не пришлось принимать роды.

Все произошло на трассе М-1 "Беларусь". Нестандартная ситуация, судя по всему, стала большим стрессом для водителя. Он подъехал к полицейским и попросил довезти беременную супругу до роддома. Женщину быстро пересадили в патрульную машину и доставили в больницу.

К счастью, помощь была оказана своевременно.

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