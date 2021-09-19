Россияне рассказали, как борются со стрессом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Каждый второй из опрошенных россиян справляется со стрессом с помощью прогулок на свежем воздухе. Опрос проводился Райффайзенбанком среди 1,5 тысячи жителей крупных городов страны старше 20 лет, среди которых 60% – женщины, 40% – мужчины, сообщает ТАСС.
Вместе с тем для избавления от стресса 41% опрошенных россиян выбирают общение с друзьями, 29% респондентов борются со стрессом, занимаясь хобби, а 25% – при помощи алкоголя. Столько же респондентов предпочитают справляться с симптомами стресса, отправляясь в отпуск.
Спорт как способ справиться с тревожностью пользуется заметно меньшей популярностью, его выбирает всего 20% опрошенных. К медитациям прибегают 10% респондентов, а духовные практики – 5%. Наиболее непопулярными среди респондентов подходами к работе со стрессом стали регулярные сеансы с психологом (3%), ведение дневника (3%) а также антистресс игрушки симпл-димпл и поп-ит (2%).
При этом самым распространенным последствием стресса россияне назвали нервозность – так ответили 71% опрошенных. Следующими идут раздражительность и чувство гнева (65%), а также нехватка энергии (50%). В то же время у 66% опрошенных уровень стресса за последние 12 месяцев значительно или умеренно вырос, отмечают создатели опроса.
Ранее россияне рассказали, что идеальный отпуск должен длиться месяц и более. Отмечается, что во время пандемии коронавируса российские граждане стали чаще мечтать о длительных отпусках.
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