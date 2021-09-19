Россияне рассказали, сколько должен длиться идеальный отпуск

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Россияне рассказали, что идеальный отпуск должен длиться месяц и более. Соответствующие данные приводит сервис SuperJob, который провел исследование среди граждан старше 18 лет.
Отмечается, что во время пандемии коронавируса российские граждане стали чаще мечтать о длительных отпусках. По сравнению с 2019 годом доля тех, кто хотел бы отдыхать больше месяца, увеличилась – тогда она составляла лишь 15%.
Так, 30% респондентов заявили, что для хорошего отдыха от работы им нужно четыре недели. Еще 23% считают, что отпуск должен длиться более четырех недель.
В то же время 19% участников опроса считают идеальным трехнедельный отпуск, для 17% достаточно брать отпуск на 14 дней, 3% для отдыха нужно десять дней.
В опросе, который проводился с 14 по 16 сентября, приняли участие 1,6 тысячи человек.
Ранее были названы самые популярные направления среди российских туристов в бархатный сезон. В основном для отпуска российские туристы выбирают Грецию, Турцию и Кипр. Такие данные следуют из анализа приобретенных полисов страхования путешественников на сентябрь – октябрь этого года.
Названы самые популярные направления среди российских туристов в бархатный сезон
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