Названы самые популярные направления среди российских туристов в бархатный сезон

В основном для отпуска в бархатный сезон российские туристы выбирают Грецию, Турцию и Кипр. Такие данные следуют из анализа приобретенных полисов страхования путешественников на сентябрь – октябрь этого года.

Пользуются спросом также путешествия в Хорватию и Италию. А вот среди самых редких направлений для поездок оказались Саудовская Аравия, Марокко, Куба, Доминиканская Республика и Китай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.