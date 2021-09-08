Посол Турции в РФ опроверг сообщения о досрочном закрытии туристического сезона

Фото: depositphotos/MarcinSl1987

Информация о досрочном закрытии туристического сезона в Турции не соответствует действительности, заявил посол страны в РФ Мехмет Самсар. Об этом сообщает РИА Новости.

"Недавние сообщения прессы о досрочном завершении туристического сезона в Турции и о закрытии отелей в туристических центрах не соответствуют действительности", – сказал посол.

Самсар подчеркнул, что сезон продолжается, а отели по-прежнему принимают путешественников из России.

В ряде СМИ ранее появились сообщения, что внесение Турции рядом стран в красный список по заболеваемости коронавирусом может оказать влияние на туристическую активность и привести к досрочному завершению сезона.

Как ранее рассказал Самсар, усиление антиковидных мер в Турции не распространяется на туристов, в том числе из России.

С 6 сентября в Турции для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры требуется обязательное предоставление отрицательного результата ПЦР-теста. Они также должны предоставить его для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей.

