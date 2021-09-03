В посольстве Турции опровергли новые ограничения для российских туристов

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Усиление антиковидных мер в Турции не распространяется на туристов, в том числе из России. Об этом сообщил посол страны в РФ Мехмет Самсар, пишет РИА Новости.

"Новые меры по борьбе с пандемией, вступающие в силу с 6 сентября 2021 года и касающиеся посещения массовых мероприятий, а также перемещения по стране на общественном транспорте, распространяются на турецких граждан и иностранцев, постоянно проживающих/имеющих вид на жительство на территории Турецкой Республики", – сказал он.

На иностранцев, которые прибывают на территорию Турецкой Республики на короткий срок с целью туризма, действие дополнительных правил не распространяется.

Уточняется, что с 6 сентября в Турции для доступа невакцинированных и не перенесших COVID-19 граждан на концерты, в кинозалы и театры требуется обязательное предоставление негативного результата ПЦР-теста. Они также должны предоставить его для междугородних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом виде общественного транспорта, за исключением личных автомобилей.

Ранее российским путешественникам напомнили, какие страны Европы можно посетить с сертификатом о вакцинации.