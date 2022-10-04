Россиянам рассказали, могут ли мобилизовать пожарных

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сотрудники пожарных частей, состоящие на воинском учете, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает телеграм-канал портала "Объясняем.рф".

Помимо этого, граждане РФ, ушедшие в запас после срочной службы в Росгвардии, могут подпасть под призыв по частичной мобилизации. На портале отметили, что вручить повестку им могут при отсутствии отсрочки.

Фермеры также подлежат призыву в рамках частной мобилизации на общих основаниях, даже если хозяйство останется без обслуживания. Кроме того, артистов, у которых нет брони и отсрочки по здоровью, могут получить повестку.

Для разъяснения был опубликован перечень 195 специальностей, которым рекомендована отсрочка от частичной мобилизации. В этот же день Минцифры запустило на "Госуслугах" форму для получения IT-специалистами отсрочки от призыва.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Новости часа: Генштаб подготовил разъяснения по отсрочкам для сотрудников нескольких сфер

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!