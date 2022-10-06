В Роспотребнадзоре рассказали о пользе поп-ита и симпл-димпла

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Такие детские антистресс-игрушки, как поп-ит и симпл-димпл, способны формировать положительные эмоции, снизить тревожность и достичь более высоких результатов при выполнении заданий, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Полученные результаты согласуются с имеющимися данными о формировании быстрых положительных эмоций у детей, так как антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой", – говорится в исследовании Новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора.

Изучение влияния данных игрушек будет продолжено, планируется расширить перечень исследуемых показателей в формате мониторинга на протяжении учебного года.

Ранее врач-психиатр Наталия Васенина сообщила, что жуткие игрушки могут вызывать у детей различные фобии, а также отрывать их от реального мира.

По словам эксперта, жуткая, но при этом мягкая игрушка формирует у детей ощущение двойственности. Кроме того, страшные вещи могут вызывать у ребят со слабой нервной системой тревогу. Васенина порекомендовала родителям не отбирать жуткие игрушки резко, так как это должно произойти постепенно.



"Городской стандарт": поп-ит

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