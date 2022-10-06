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Новости

06 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": три человека пострадали в ДТП на юге столицы

"Московский патруль": три человека пострадали в ДТП на юге столицы

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Три человека пострадали в ДТП на юге столицы. Авария произошла утром 6 октября на Симферопольском шоссе перед въездом в Москву.

Черная легковушка попыталась уйти от столкновения с фурой. В итоге водитель "Форда" не справился с управлением и вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с фургоном. Удар был такой силы, что грузовик опрокинулся на бок, а передняя часть легковушки смялась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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