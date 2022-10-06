06 октября, 21:41Происшествия
МЧС показало кадры тушения пожара в здании с автосервисом на юге Москвы
На кадрах видно большое количество пожарных машин и пламя на фоне.
Возгорание произошло на территории завода на Севанской улице. В здании находятся машины. Из горящего автосервиса слышны взрывы. По данным столичного главка МЧС РФ, там горит кровля, часть которой уже обрушилась.
По словам очевидца, возгорание, площадь которого достигла 900 квадратных метров, пытаются потушить в течение получаса.
До этого пожар произошел в хостеле на северо-востоке Москвы. Возгорание зафиксировали на Ярославской улице, 10, корпусе 5.
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