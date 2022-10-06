Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

06 октября, 21:41

Происшествия

МЧС показало кадры тушения пожара в здании с автосервисом на юге Москвы

Видео: ГУ МЧС России по городу Москве

Сотрудники МЧС РФ по Москве показали видео тушения пожара, который произошел в здании автосервиса в Южном административном округе столицы.

На кадрах видно большое количество пожарных машин и пламя на фоне.

Возгорание произошло на территории завода на Севанской улице. В здании находятся машины. Из горящего автосервиса слышны взрывы. По данным столичного главка МЧС РФ, там горит кровля, часть которой уже обрушилась.

По словам очевидца, возгорание, площадь которого достигла 900 квадратных метров, пытаются потушить в течение получаса.

До этого пожар произошел в хостеле на северо-востоке Москвы. Возгорание зафиксировали на Ярославской улице, 10, корпусе 5.

Читайте также

происшествияпожар

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика