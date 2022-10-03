Кафе загорелось в подмосковных Химках

Фото: Москва 24

Пожар произошел в одном из кафе в городском округе Химки в ночь на понедельник, 3 октября.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 01:13, в 02:39 он был полностью ликвидирован. В тушении огня были задействованы 36 человек и 11 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в кафе на территории доходного дома И. Е. Кузнецова на Мясницкой улице в Москве. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров. О пострадавших не сведения не поступали.

До этого пожар произошел в кафе на Профсоюзной улице. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Никто не пострадал. До прибытия пожарных люди самостоятельно эвакуировались из здания.

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