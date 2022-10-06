В МО РФ заявили, что украинские войска отброшены от линии обороны

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Вооруженные силы Украины отброшены от линии обороны войск России на всех направлениях. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает RT.

В министерстве заявили также об уничтожении свыше 100 украинских военных, шести танков, восьми боевых машин и девяти автомобилей ВСУ.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Зайцево в ДНР. В Минобороны рассказали о ликвидации свыше 120 украинских военных. Речь идет о солдатах 58-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригадах Вооруженных сил Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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