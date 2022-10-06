Пожар произошел в здании с автосервисом на юге Москвы

Фото: Москва 24

Пожар произошел на территории завода на Севанской улице. Там на площади 900 квадратных метров горит двухэтажное здание автосервиса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что в здании находятся автомобили. Оттуда слышны взрывы. По данным столичного главка МЧС РФ, там горит кровля, часть которой уже обрушилась. В ведомстве добавили, что к ликвидации возгорания привлечены 95 человек и 30 единиц техники.

Очевидец пожара рассказала Москве 24, что из здания действительно был слышен взрыв. Она также добавила, что огонь тушат уже примерно полчаса.

"Уже тушат полчаса. Взрыв небольшой даже был, окна дребезжали. А сирены вообще не умолкают, машины ездят туда", – сказала она.



Видео: Москва 24

Ранее у башни "Федерация" в "Москва-Сити" сгорели два легковых автомобиля. Сообщение о возгорании поступило в 19:36. Его площадь составила 5 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

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