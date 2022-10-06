15:05Происшествия
Число погибших при стрельбе в Таиланде выросло до 38
Фото: khaosod.co.th
Количество жертв вооруженного нападения на Центр развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда увеличилось до 38,
сообщает агентство Reuters со ссылкой на правоохранительные органы.
ЧП произошло в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда. Отмечалось, что устроивший стрельбу экс-сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Он скрылся с места преступления на своем автомобиле, после чего его объявили в розыск.
Позднее стало известно, что стрелок совершил самоубийство. Перед этим, как сообщали западные средства массовой информации, он убил свою семью.
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