Число погибших при стрельбе в Таиланде выросло до 36

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Число жертв вооруженного нападения на детский центр в Таиланде выросло до 36. Среди них – 24 ребенка, сообщает газета Кhaosod. Эту информацию подтвердили в администрации провинции Нонгбуалампху.

По информации источника, в результате происшествия также не менее 12 человек получили травмы.

Как сообщила газета Bangkok Post, нападавший был вооружен огнестрельным и холодным оружием.

ЧП произошло в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда. Отмечалось, что устроивший стрельбу экс-сержант полиции, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Он скрылся с места преступления на своем автомобиле, после чего его объявили в розыск.

Позднее стало известно, что стрелок совершил самоубийство. Перед этим, как сообщали западные средства массовой информации, он убил свою семью.



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