Аналитики назвали среднюю зарплату таксистов в марте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В марте 2023 года средняя заработная плата российского таксиста составила более 58 тысяч рублей. Эксперты также рассказали об изменениях вакансий для работников такси. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование, проведенное сервисом "Авито Работа" совместно с Salary Index.

Как следует из данных, самые высокие зарплаты у таксистов были отмечены в Москве – около 95 тысяч рублей в месяц и в Санкт-Петербурге – 80 тысяч рублей в месяц.

Эксперты рассказали, что до 2019 года рынок такси в РФ стремительно рос. В 2020 году, после введения ограничений из-за пандемии коронавируса, сфера такси ввела доставку для поддержания спроса.

"Это решение в том числе способствовало более быстрым темпам восстановления рынка после пандемии", – добавили специалисты.

Аналитики отметили, что в 2021 году темпы роста предложений на рынке для таксистов замедлились.

"Однако уже в 2022 году объемы найма таксистов показали рекордный за пять лет скачок – +259% относительно 2021 года. Это связано и с высокой ротацией персонала, которая в целом характерна для ниши, и с тем, что таксопарки стали гораздо чаще искать водителей на онлайн-платформах", – указано в исследовании.

Эксперты подчеркнули, что рост предложений для работников такси сохраняется и в текущем году. В период с января по февраль 2023 года число вакансий увеличилось в девять раз по сравнению с тем же периодом в 2022 году.

Ранее сообщалось, что этой зимой средний чек на одну поездку в такси в РФ вырос на 13% по сравнению с показателями прошлого года. Как следует из данных исследования, проведенного банком "Русский Стандарт", рост стоимости был связан со сложными погодными условиями, в которых люди отдавали предпочтение поездкам на такси, а не на личном автомобиле. В среднем человек отдавал за одну поездку 379 рублей, в то время как в 2022 году ее стоимость составляла 334 рубля.



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