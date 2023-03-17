Зимой средний чек на поездку в такси в РФ вырос на 13%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Прошедшей зимой средний чек на одну поездку в такси в России вырос на 13% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследования банка "Русский Стандарт".

Эксперты считают, что рост стоимости связан с низкими температурами минувшего сезона. В среднем человек отдавал за одну поездку 379 рублей, в то время как в 2022 году ее стоимость составляла 334 рубля.

"Многие старались не эксплуатировать личные автомобили в сложных погодных условиях, отдавая предпочтение поездкам на такси", – отметили аналитики.

Больше всего за поездку в такси заплатили граждане от 51 до 60 лет – 425 рублей. На втором месте по величине средней стоимости оказались клиенты в возрасте от 41 до 50 лет – 404 рубля. На третьем месте расположилась возрастная группа от 31 до 40 лет – 371 рубль за поездку.

Отмечается, что средний чек расчета по картам АЗС снизился на 4 рубля с 2022 года и составил 1 312 рублей.

Величина средней покупки на АЗС, включая оплату топлива и другие товары на кассе, оказалась самой высокой у россиян от 51 до 60 лет – 1 482 рубля. У клиентов в возрасте от 41 до 50 лет сумма составила 1 374 рубля. Граждане в возрасте от 31 до 40 лет в среднем заплатили 1 215 рублей.

Аналитики заявили, что дополнительные расходы на заправках, в которые не входит покупка бензина, оказались выше у мужчин, чем у женщин, 719 и 386 рублей соответственно.

Ранее Минтранс России решил заняться разработкой механизма, который лишит таксистов возможности работать более 12 часов. Завершив смену в одном агрегаторе, они переключаются на другой и продолжают брать новые заказы. Лишение таксистов возможности переключения на другой агрегатор позволит повысить уровень безопасности как их самих, так и их пассажиров.



Минтранс РФ хочет лишить таксистов возможности работать сверх нормы, меняя агрегаторов

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