Минтранс РФ хочет лишить таксистов возможности работать сверх нормы, меняя агрегаторов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минтранс России занимается разработкой механизма, который позволит лишить таксистов работать более 12 часов подряд, меняя агрегаторов. Об этом пишет газета "Известия".

Так, на сегодняшний день некоторые таксисты превышают допустимый лимит работы в сутки. Завершив смену в одном из агрегаторов, они могут переключиться на другой, продолжая брать новые заказы.

Сообщается, что в данный момент министерство транспорта ведет консультации с различными агрегаторами такси, чтобы найти наиболее эффективный механизм и унифицировать требования к режиму труда и отдыха для водителей. Это позволит повысить уровень безопасности как самих таксистов, так и их пассажиров.

Вместе с тем в ведомстве пока не раскрывают каких-либо подробностей о предполагаемом механизме контроля.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта РФ подготовило законопроект, который ограничит время работы водителей такси. Так, согласно тексту проекта, после 12 часов работы водитель не сможет получить новый заказ от агрегатора.

Кроме того, водитель такси будет обязан сделать перерыв не позже чем через пять часов после начала смены. В противном случае он также не будет получать новые заказы какое-то время. Помимо этого, законопроект обяжет водителей такси закончить действующий заказ прежде, чем получить новый.

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