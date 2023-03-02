Эксперт оценил инициативу Минтранса контролировать переработку таксистов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель общественного движения "Форум такси" Олег Амосов усомнился в возможности контролировать переработку водителей такси. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"Каким образом Минтранс собирается это контролировать, при помощи путевых листов? Путевые листы, да, выписываются на 12 часов, но мы понимаем, каким образом они выдаются и кто их контролирует. Только в Москве и Московской области у нас действует такая система КИС "АРТ", – отметил он.

По словам эксперта, в регионах подобная система отсутствует, соответственно, контролировать время нахождения за рулем может только инспектор ГИБДД, однако он никаким образом не сможет узнать точное количество проведенных за рулем часов.

Амосов отметил, что за переработками таксистов следят в "Яндексе".

"Если водитель вышел на линию, через 10 часов к нему прилетит напоминание, что пора отдохнуть. Через 11 часов напоминание будет прилетать после каждого заказа. А через 12 часов "Яндекс" блокирует и разблокирует только через 7 часов", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта РФ подготовило законопроект, который ограничит время работы водителей такси. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, согласно тексту проекта, после 12 часов работы водитель не сможет получить новый заказ от агрегатора. В Минтрансе считают, что такая мера приведет к уменьшению риска происшествий и причинения вреда здоровью граждан.

Кроме того, водитель такси будет обязан сделать перерыв не позже чем через пять часов после начала смены. В противном случае он также не будет получать новые заказы какое-то время.



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