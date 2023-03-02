Минтранс РФ предложил запретить таксистам работать больше 12 часов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министерство транспорта РФ подготовило законопроект, который ограничит время работы водителей такси. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, согласно тексту проекта, после 12 часов работы водитель не сможет получить новый заказ от агрегатора. В Минтрансе считают, что такая мера приведет к уменьшению риска происшествий и причинения вреда здоровью граждан.

Кроме того, водитель такси будет обязан сделать перерыв не позже чем через пять часов после начала смены. В противном случае он также не будет получать новые заказы какое-то время.

Число и длительность перерывов определяет сам таксист, однако суммарное время приостановки передачи заказа не может превышать пяти часов.

Также законопроект обяжет водителей такси закончить действующий заказ прежде, чем получить новый.

По мнению экспертов, инициатива все еще требует доработки. К примеру, некоторые водители сотрудничают с разными агрегаторами. Так, закончив 12-часовую смену в одном из них, таксист может начать новую в другом агрегаторе.

Отдельно специалисты прокомментировали ограничение на взятие нового заказа, пока не выполнен текущий. С одной стороны, пассажиры будут меньше ждать приезда такси. С другой – водители не смогут заранее планировать дальнейший маршрут по новым заказам, сократив "холостой пробег".

Ранее стало известно о том, что большинство жителей России боятся ездить в такси. Так, абсолютно безопасным транспортом такси считают только 12% россиян, остальные испытывают дискомфорт или даже страх, когда им приходится садиться в авто с незнакомым человеком.

До этого сообщалось, что с 1 марта 2023 года в России вводится запрет на работу водителями такси и общественного транспорта гражданам с неснятой или непогашенной судимостью за некоторые преступления.

В частности, это убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж и разбой. В списке также сексуальные преступления и нарушения общественной безопасности и конституционного строя.

Поправки в ряд законов и нормативных документов вступили в силу в РФ 1 марта

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