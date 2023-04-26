Пожар в поселке Сосьва на Урале локализовали на площади 9 тысяч "квадратов" – МЧС РФ

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

Пожар в поселке Сосьва Свердловской области локализован на площади 9 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что пожарным удалось отстоять от огня около 1,2 тысячи домов.

В МЧС также сообщили, что пожар в поселке Таежный Свердловской области локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров.

"Работы по ликвидации пожара продолжаются", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в поселке Сосьва Свердловской области. В связи с произошедшим в этом населенном пункте был введен режим чрезвычайной ситуации.

Позже стало известно, что в результате возгорания погиб один человек. В борьбе с огнем задействованы 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолет МЧС России и Росгвардии.