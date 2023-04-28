Восемь зданий загорелись в Курганской области на площади 600 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС Курганская область"

Восемь зданий загорелись в деревне Корнилово Варгашинского района Курганской области, сообщает РИА Новости.

Огонь полыхает на площади 600 квадратных метров. Площадь ландшафтного пожара составляет 150 гектаров.

В целях безопасности население эвакуировали. Борьбу с пожаром ведут 38 человек и 7 единиц техники.

Ранее уголовное дело о халатности возбудили после пожара в деревне Логоушке Курганской области. Масштабные пожары, возникшие в ряде населенных пунктов региона, повлекли значительный материальный ущерб для граждан и хозяйствующих субъектов. В результате ЧП в деревне погибла женщина.

Кроме того, по предварительным данным, пожар уничтожил более 100 строений. На месте происшествия работает выездная мобильная приемная прокуратуры.

Режим ЧС введен в Кургане из-за лесных пожаров