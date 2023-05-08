Большинство природных пожаров в Курганской области локализованы – глава МЧС

Фото: МЧС России

Пожарные локализовали в Курганской области 9 из 13 очагов действующих возгораний. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Облетели районы, где сложилась наиболее сложная обстановка. Большая часть природных пожаров уже локализована", – заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Уточняется, что он облетал территории вместе с губернатором региона Вадимом Шумковым и начальником областного главка МЧС Юрием Землянским.

Из девяти пожаров, которые угрожали населенным пунктам, были локализованы шесть и один потушен. Всего за сутки было потушено 8 пожаров.

Общая группировка, задействованная в тушении пожаров, достигла 1290 человек и 332 единиц техники. Сообщается, что авиация МЧС России сбросила на очаги пожаров 165 тонн воды.

Ранее сообщалось, что Куренков вылетел в Курган для координации тушения масштабных пожаров. Вместе с министром из Москвы также вылетели специалисты центрального управления МЧС.

До этого стало известно, что жителей трех деревень Курганской области и пригорода Кургана пришлось эвакуировать из-за угрозы задымления и пожара. Уточнялось, что угроза распространения огня есть в Альменевском, Варгашинском, Белозерском, Кетовском, Шадринском, Мишкинском муниципальных округах и микрорайонах Кургана.



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