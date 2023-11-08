В ООН сообщили, что природный феномен Эль-Ниньо продлится до апреля 2024 года

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Природный феномен Эль-Ниньо может продлиться до апреля следующего года, а 2023 и 2024 года ожидаются самыми теплыми в истории. Об этом сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

Феномен стремительно развивался этим летом, он способен достичь пика в ноябре – январе. По словам экспертов, вероятность сохранения Эль-Ниньо зимой и в начале весны в Северном полушарии оценивается в 90%. Как они подчеркнули, весной 2024 года данное явление начнет убывать.

"Это естественная климатическая модель, связанная с потеплением поверхности океана в центральной и восточной тропической части Тихого океана", – говорится в сообщении.

Предполагается, что воздействие феномена на глобальные значения проявится через год после развития. Генсек ВМО Петтери Таалас добавил, что следующий год может стать еще теплее.

Ранее сообщалось, что температура поверхности океана (ТПО) в Северной Атлантике с марта 2023 года каждый день увеличивалась, а уже к июню она стала самой высокой за более чем 42 года наблюдений. Среднесуточная глобальная ТПО оценивалась в 20,9 градуса, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекордного значения для июня. Ученые связали такие значения с эволюционирующим природным явлением Эль-Ниньо.

До этого Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН заявила, что в течение следующих пяти лет глобальные температуры достигнут рекордно высоких показателей. По данным ученых, это связано с парниковыми газами и явлением Эль-Ниньо.

Температура поверхности Мирового океана достигла рекордной отметки