Эксперты выявили рекордные температуры поверхности океана в Атлантике

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Температура поверхности океана (ТПО) в Северной Атлантике с марта каждый день увеличивалась, а уже к июню она стала самой высокой за более чем 42 года наблюдений. Об этом сообщает издание The Guardian.

По информации синоптиков, в июне ТПО в северной части Атлантического океана была на 0,5 градуса выше предыдущих июньских показателей, которые фиксировали с 1981 года.

Рекордные значения ТПО не остановились только в районе Северной Атлантики. Так, с конца марта среднесуточная глобальная ТПО была самой высокой со старта наблюдений. Показатель в начале апреля достиг 21,2 градуса, что превысило предыдущий рекорд в 21 градус, отмеченный в марте 2016 года. Сейчас среднесуточная глобальная ТПО оценивается в 20,9 градуса. Это на 0,2 градуса выше предыдущего рекордного значения для июня.

Ученые связывают такие значения с эволюционирующим природным явлением Эль-Ниньо. По данным американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), именно Южная осцилляция, начавшаяся после длительного трехлетнего периода Ла-Нинья, окажет влияние на мировую климатическую систему. Кроме того, Эль-Ниньо станет причиной новых температурных рекордов, считают ученые.

Природный феномен известен своим согревающим эффектом. Эль-Ниньо сменяет противоположный феномен Ла-Нинья, как правило, связанный с охлаждением мирового океана.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН заявила, что в течение следующих пяти лет глобальные температуры достигнут рекордно высоких показателей. По данным ученых, это связано с парниковыми газами и явлением Эль-Ниньо.

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