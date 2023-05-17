В ООН предупредили о рекордных показателях температуры в ближайшие пять лет

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В течение следующих пяти лет глобальные температуры достигнут рекордно высоких показателей. Это связано с парниковыми газами и явлением Эль-Ниньо, сообщается в прогнозе на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

По информации ученых, среднегодовая приповерхностная температура Земли с 2023 по 2027 год будет более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня в течение как минимум одного года. Вероятность того, что это произойдет, составляет 66%, отметили аналитики. При этом, заявили они, существует вероятность 98%, что хотя бы один из следующих пяти лет и пятилетний период в целом будут самыми жаркими за всю историю наблюдений.

Согласно материалам ВМО, вероятность того, что среднее значение за пять лет превысит показатель в 1,5 градуса, составляет 32%.

"Этот отчет не означает, что мы постоянно будем превышать уровень в 1,5 градуса, указанный в Парижском соглашении, которое относится к долгосрочному потеплению в течение многих лет. Однако ВМО бьет тревогу по поводу того, что мы будем нарушать уровень в 1,5 градуса на временной основе и все чаще", – заявил генсек ВМО Петтери Таалас.

В организации добавили, что вероятность временного повышения температуры постоянно увеличивалась с 2015 года. Тогда она была близка к нулю. Однако уже с 2017 по 2021 год вероятность превышения составляла 10%. Ожидается, что среднегодовая глобальная температура у поверхности земли с 2023 по 2027 год будет на 1,1 – 1,8 градуса выше, чем за 1850 –1900 годы. Последний период был использован в качестве базовой линии, так как это было до выбросов парниковых газов в результате деятельности человека на планете.

Ранее академик РАН, профессор, ведущий эксперт центра компетенций НИТУ МИСИС Александр Клименко заявил, что глобальное потепление можно остановить, сократив население в течение 25–50 лет. При этом эксперт подчеркнул, что у людей на данном этапе развития нет возможности для сдерживания роста температуры на 2 и 1,5 градуса.