Лето 2024 года в РФ станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лето 2024 года в России станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам синоптиков, уже в июне столбики термометров будут на семь градусов выше, чем климатическая норма. Например, в Москве, Твери, Калуге, Калининграде температура воздуха составит примерно 35 градусов. Также сильная жара ожидается на Дальнем Востоке, Урале, на Северном Кавказе, в Сибири и Поволжье.

Эксперты отметили, что подобные колебания объясняются погодным явлением Эль-Ниньо, из-за которого происходит аномальное увеличение температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Как утверждают специалисты, в прошлом году подобное явление после четырехлетнего перерыва вновь стало оказывать влияние на климат. Ожидается, что в этом году феномен Эль-Ниньо будет теплее, чем в 2023 году.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что 2023 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в мире, что также подтвердили все климатические центры. Как он утверждает, особенность такого явления заключается в том, что средняя глобальная температура повысилась по сравнению с предыдущим рекордом 2016 года на 0,17, что является большой величиной для климатологов.



Метеорологи оценили влияние Эль-Ниньо на погоду в РФ